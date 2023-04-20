Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны Израиля и ФРГ начали переговоры по поставкам в Германию систем Arrow 3

close
100%
Shutterstock

Оборонные ведомства Германии и Израиля начали обсуждать проект соглашения о поставках в ФРГ военных израильских систем Arrow 3. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Израиля.

«Министерства обороны Израиля и Германии и компания Israel Aerospace Industries начали обсуждение проекта соглашения о закупке системы Arrow 3», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры начались в Германии на этой неделе.

15 марта сообщалось, что Германия планирует закупить у Израиля системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3. Отмечается, что в течение двух недель Министерство обороны Германии подпишет письмо о намерении купить соответствующую технику. После подписания письма о намерениях Министерства обороны стран смогут обсудить конкретные детали сделки до ее окончательного утверждения.

До этого стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время рабочего обеда в Берлине 16 марта. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на официального представителя правительства Германии. По его словам, политики обсудят двусторонние вопросы, а также международную и региональную безопасность.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях