Минобороны Израиля и ФРГ начали переговоры по поставкам в Германию систем Arrow 3

Оборонные ведомства Германии и Израиля начали обсуждать проект соглашения о поставках в ФРГ военных израильских систем Arrow 3. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Израиля.

«Министерства обороны Израиля и Германии и компания Israel Aerospace Industries начали обсуждение проекта соглашения о закупке системы Arrow 3», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры начались в Германии на этой неделе.

15 марта сообщалось, что Германия планирует закупить у Израиля системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3. Отмечается, что в течение двух недель Министерство обороны Германии подпишет письмо о намерении купить соответствующую технику. После подписания письма о намерениях Министерства обороны стран смогут обсудить конкретные детали сделки до ее окончательного утверждения.

До этого стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время рабочего обеда в Берлине 16 марта. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на официального представителя правительства Германии. По его словам, политики обсудят двусторонние вопросы, а также международную и региональную безопасность.