Госдума приравняла ополченцев Донбасса к ветеранам боевых действий

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года. Об этом сообщается на сайте Думы.

Во втором чтении депутаты одобрили поправки в законопроект о присвоении статуса ветерана бойцам «организаций, содействующих выполнению задач ВС РФ» в ЛНР и ДНР — с 24 февраля 2022 года и в Херсонской и Запорожской областях — с 30 сентября 2022 года. И такой инициативой выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и ряд других депутатов.

19 апреля Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии для добровольцев. Отмечается, что граждане должны в обязательном порядке пройти государственную дактилоскопическую регистрацию в случае если они заключили контракт для выполнения задач Вооруженных сил России.