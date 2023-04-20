Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдума приравняла ополченцев Донбасса к ветеранам боевых действий

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года. Об этом сообщается на сайте Думы.

Во втором чтении депутаты одобрили поправки в законопроект о присвоении статуса ветерана бойцам «организаций, содействующих выполнению задач ВС РФ» в ЛНР и ДНР — с 24 февраля 2022 года и в Херсонской и Запорожской областях — с 30 сентября 2022 года. И такой инициативой выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и ряд других депутатов.

19 апреля Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии для добровольцев. Отмечается, что граждане должны в обязательном порядке пройти государственную дактилоскопическую регистрацию в случае если они заключили контракт для выполнения задач Вооруженных сил России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях