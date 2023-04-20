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Власти Запорожской области заявили, что РФ готова отразить удар ВСУ в регионе

Балицкий сообщил, что военные ВСУ заняли часть серой зоны в Запорожской области

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Телеграм-канал «Балицкий Евгений»

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская армия готова отразить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Видим, что он (противник. — «Газета.Ru») активизировался в зеленой полосе. Противник там собирает свои силы. Также противник занял часть серой зоны, в частности Каменку. Это не может не беспокоить, но отслеживаем ситуацию, ситуация находится под контролем у военных», — поделился Балицкий.

Он добавил, что вся материально-техническая база в области готова к отражению возможного наступления.

Ранее замминистра обороны страны Анна Маляр говорила, что ВСУ уже ведут обещанное контрнаступление — оно идет в Донбассе на четырех направлениях.

При этом она добавила, что Киев не может объявить, что «завтра начнется контрнаступление» на определенном направлении, поскольку это противоречит логике ведения военных действий.

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