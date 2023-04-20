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РИА Новости: под Кременной заметили солдат из украинского ЛГБТ-батальона

РИА Новости: российский военный рассказал о солдатах ЛГБТ-батальона ВСУ под Кременной

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Yan Dorbronosov/Reuters

Российский военный сообщил о солдатах из украинского ЛГБТ-батальона под Кременной, информирует РИА Новости.

По словам солдата, шеврон с единорогом, который якобы носят бойцы украинского ЛГБТ-батальона, он увидел на форме убитого солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские войска обнаружили бойца ЛГБТ-батальона при взятии одного из укрепрайонов.

«Я слышал, конечно, что у них есть такое подразделение, но думал, это вранье. Я уже год в спецоперации, но вживую такого еще не встречал», — поделился солдат.

Он отметил, что такое подразделение вероятно создавали «для какого-то пиара», но из-за нехватки людей их бросили в бой.

Ранее газета Politico писала, что конфликт на Украине «продвигает» права представителей ЛГБТ в стране. Власти Украины сделали шаг, «который был почти немыслим еще год назад», — украинский депутат внес в парламент страны закон, который предоставил бы партнерские права однополым парам.

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