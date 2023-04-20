МО РФ: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожено свыше 110 солдат ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили более 110 военнослужащих Вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

Отмечается, что группировки войск «Запад» поразили противника в районе населенных пунктов Масютовка и Крахмальное в Харьковской области, а также в населенных пунктах Новоселовская и Стельмаховка в Луганской народной республике. При этом в Харьковской области и ЛНР российские военные смогли пресечь действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

В общей сложности, на Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, два пикапа и две боевые бронированные машины. На Краснолиманском направлении группировки войск «Центр» уничтожили свыше 60 украинских солдат, два танка, две боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные вскрыли позиции бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего ликвидировали противника с помощью авиации и реактивной артиллерии.