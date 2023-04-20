Представитель Зеленского в Раде: контрнаступление ВСУ будет неожиданным для украинцев

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Раде Федор Вениславский заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет сюрпризом и для россиян, и для украинцев. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«А когда произойдет контрнаступление ВСУ, каким образом, по каким направлениям — как раз тот сюрприз, который меньше всего ожидают враги. Я думаю, что это будет сюрпризом не только для российских военных и для российского общества, но и для многих украинцев», — подчеркнул Вениславский.

До этого глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ произойдет «удивительно и быстро» и его подготовка «идет по плану».

18 апреля секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не начнет контрнаступление неподготовленным.

Ранее издание Newsweek сообщало, что, согласно утечкам из Пентагона, контрнаступление ВСУ начнется 30 апреля.