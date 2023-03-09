Глава NORAD ван Херк назвал ракету «Сармат» в высокой степени боеспособной

Глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Херк во время слушаний в конгрессе США заявил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в высокой степени боеспособна. Об этом сообщает РИА Новости.

«В апреле 2022 года Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» — в высокой степени боеспособного стратегического оружия, которое подтверждает критическую важность современных и надежных возможностей сдерживания для США», — сказал он.

Глава NORAD также указал на способность атомной подлодки «Белгород», которая имеет на вооружении торпеду «Посейдон», наносить удары по прибрежным целям с тысяч километров.

По словам ван Херка, Северную Америку также могут поразить крылатые ракеты воздушного и морского базирования ВС РФ.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в этом году на боевое дежурство должны заступить пусковые установки ракетного комплекса «Сармат», которые в Соединенных Штатах называют «сатаной».