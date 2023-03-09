Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины в ночь на 9 марта. Об этом говорится в оповещении официального ресурса для граждан, пишет ТАСС.

Ранее сирены сработали на востоке страны и Киеве.

Это вторая тревога за текущую ночь на Украине.

Ранее тревога была объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях, в подконтрольных Украине частях Запорожской, Херсонской областей и ДНР.

10 октября Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года Путин сообщил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.