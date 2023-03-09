ТАСС: арктические комплексы ПВО «Тор» успешно применяются в зоне спецоперации

Два источника, близкие к российскому военному ведомству, рассказали ТАСС, что арктический вариант зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» вместе с подразделениями морской пехоты Севфлота применяется на Украине.

Уточняется, что «арктические комплексы «Тор-М2ДТ» (арктический вариант комплекса «Тор-М2») действуют в зоне спецоперации.

Источник также добавил, что «Торы» успешно справляются со всеми боевыми задачами, показывая высокую эффективность.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее сообщалось, что ЗРК «Тор» модернизируют для более эффективной борьбы с перспективными БЛА. Российские зенитные комплексы хорошо работают на малых дистанциях и высотах. При этом в концерне «Алмаз-Антей» продолжают работу по их модернизации.

Конструкторы работают над улучшением поражения целей, которые имеют низкую эффективную площадь рассеяния.