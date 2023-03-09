Воздушная тревога объявлена уже в 11 регионах Украины

Воздушная тревога в ночь на 9 марта объявлена уже в 11 регионах Украины, включая Киев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса оповещения граждан.

Ранее сообщалось о заработавших сиренах также в Киевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Позже тревога объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской областях, а также в контролируемых Киеву частях Запорожской, Херсонской областей и ДНР.

10 октября Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года Путин сообщил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.