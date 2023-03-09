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Американский генерал Коттон: США к концу года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет

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Lockheed Martin

Глава Стратегического командования (Stratcom) Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон заявил, что Соединенные Штаты к концу 2023 года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в конце 2023 года американская армия планирует развернуть батарею гиперзвукового оружия большой дальности, а в середине 2020-х годов начнется программа конвенционального оперативного удара ВМС.

Коттон подчеркнул, что разработка и развертывание гиперзвуковых ракет являются для командования приоритетом.

Ранее Коттон заявил, что наличие гиперзвукового оружия можно рассматривать как один из аспектов ядерного сдерживания.

До этого Минобороны США сообщило о проведении успешного тестового запуска гиперзвуковой ракеты. 

По данным Пентагона, в ходе испытаний летательный аппарат пролетел со скоростью выше 6125 км/ч на высоте более 18 км расстояние длиною в 555 км.

Как пояснили в Пентагоне, этот запуск стал последним тестовым полетом проекта гиперзвукового воздушного-реактивного оружия, которое Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов проводили вместе с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона.

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