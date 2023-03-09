В Киеве и на востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях на востоке Украины. Соответствующие данные размещены на официальном ресурсе оповещения граждан.

Сирены прозвучали в том числе в Киевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее также стало известно, что воздушная тревога была объявлена в двух областях на востоке Украины. Сирены сработали в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольных Украине частях Запорожской, Херсонской областей и ДНР.

10 октября Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года Путин сообщил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.