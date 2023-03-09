Комитет по разведке США: Россия располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом

В США в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената конгресса опубликовали несекретную версию ежегодного отчета американского разведывательного сообщества «О мировых угрозах», в котором значится, что у России есть крупнейшее и «наиболее мощное» ядерное оружие. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия располагает крупнейшим и наиболее мощным арсеналом ядерного оружия, она продолжает расширять и модернизировать свои возможности в области ядерных вооружений», — сказано в отчете.

Согласно документу, РФ «продолжает совершенствовать» ядерные ракеты большой дальности, которые могут «обходить» американские системы противоракетной обороны.

Кроме того, как сказано в отчете, Россия «наращивает и модернизирует» нестратегические вооружения, которые могут нести «как ядерный, так и неядерный заряд».

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.