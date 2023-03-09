Reuters: Австралия в рамках AUKUS купит у США до пяти атомных субмарин

Австралия планирует в рамках проекта AUKUS купить у Соединенных Штатов до пяти атомных подводных лодок Virginia. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в администрации США.

Ранее Sydney Morning Herald писало, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на следующей неделе отправится в США для закрепления сделки о строительстве атомных подлодок.

Австралийский премьер, его британский коллега Риши Сунак и президент США Джо Байден на следующей неделе проведут встречу в США в рамках сотрудничества внутри военного союза трех стран — AUKUS. Ожидается, что после встречи будет объявлено о планах Австралии по подлодкам, которые, по данным издания, будут стоить не менее 100 миллиардов долларов.

До этого стало известно, что правительство Австралии закупит у США противорадиолокационные управляемые авиационные ракеты повышенной дальности AGM-88E.