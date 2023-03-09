Пентагон: гиперзвуковое оружие может быть одним из аспектов ядерного сдерживания

Глава Стратегического командования (Stratcom) Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон заявил, что наличие гиперзвукового оружия можно рассматривать как один из аспектов ядерного сдерживания. Об этом сообщает ТАСС.

«В этом есть аспект ядерного сдерживания, где гиперзвуковое [оружие] может стать дополнением к некоторым действиям, которые мы будем осуществлять при нашем планировании», — заявил Коттон.

Он подчеркнул, что рассматривает гиперзвуковое оружие, как и комплексы межконтинентальных ракет, в качестве «стабилизирующего оружия», которое позволяет предотвратить конфликт между ядерными сверхдержавами.

Ранее Минобороны США сообщило о проведении успешного тестового запуска гиперзвуковой ракеты.

По данным Пентагона, в ходе испытаний летательный аппарат пролетел со скоростью выше 6125 км/ч на высоте более 18 км расстояние длиною в 555 км.

Как пояснили в Пентагоне, этот запуск стал последним тестовым полетом проекта гиперзвукового воздушного-реактивного оружия, которое Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов проводили вместе с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона.