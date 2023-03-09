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Кадыров показал видео с десятью пленными в зоне спецоперации

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chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале выложил видеозапись, на которой показаны десять пленных в зоне СВО.

«Не успел <...> командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов полностью оправиться от отравления и вернуться на передовую, как его радушно встретила в подвале очередная группа счастливых пленных украинских военнослужащих», — написал он.

По словам Кадырова, в плен были взяты 10 военных Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов вернулся в зону проведения специальной военной операции после попытки его отравления неустановленным веществом. По словам Алаудинова, он не восстановился полностью, так как на это нужно время.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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