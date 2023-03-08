Американская разведка оценила ядерный арсенал России

Разведка США заявила в своем ежегодном докладе об оценке угроз, что ядерный арсенал России является мощнейшим в мире. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий отчет.

Как сказано в документе, Российская Федерация «сохраняет крупнейший и самый мощный запас ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в сфере ядерного оружия».

В тексте говорится, что РФ совершенствует ядерные ракеты дальнего действия и подводные «системы доставки», расширяет и модернизирует «обширную, разнообразную и современную линейку нестратегических систем», способных нести как ядерные, так и конвенциональные боеголовки.

В докладе также отмечается, что по мнению Москвы, «эти системы дают ей возможность сдерживать противников, контролировать эскалацию потенциальных боевых действий и противостоять обычным силам США и союзников».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что у России ядерное оружие находится в более продвинутом и современном состоянии, чем у любой другой державы.

До этого глава государства сообщал, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты и возможность нанести ответно-встречный удар.