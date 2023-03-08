Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американская разведка оценила ядерный арсенал России

Разведка США назвала ядерный арсенал России самым мощным в мире

close
100%
Reuters

Разведка США заявила в своем ежегодном докладе об оценке угроз, что ядерный арсенал России является мощнейшим в мире. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий отчет.

Как сказано в документе, Российская Федерация «сохраняет крупнейший и самый мощный запас ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в сфере ядерного оружия».

В тексте говорится, что РФ совершенствует ядерные ракеты дальнего действия и подводные «системы доставки», расширяет и модернизирует «обширную, разнообразную и современную линейку нестратегических систем», способных нести как ядерные, так и конвенциональные боеголовки.

В докладе также отмечается, что по мнению Москвы, «эти системы дают ей возможность сдерживать противников, контролировать эскалацию потенциальных боевых действий и противостоять обычным силам США и союзников».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что у России ядерное оружие находится в более продвинутом и современном состоянии, чем у любой другой державы.

До этого глава государства сообщал, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты и возможность нанести ответно-встречный удар.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть