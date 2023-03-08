Власти Херсонской области заявили об усилении системы ПВО

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала «Таврия», что в регионе усиливают систему противовоздушной обороны (ПВО) для сокращения обстрелов со стороны Украины.

По его словам, это делается, «чтобы минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты».

Как рассказал Сальдо, специальное подразделение ПВО осуществляет дезактивацию снарядов, в том числе выпущенных украинскими военными из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Он также указал, что ВСУ продолжают обстрел мирного населения по указке западных «партнеров».

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным акцентировал внимание на усилении сил противовоздушной обороны для обеспечения надежной защиты стратегически важных объектов региона.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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