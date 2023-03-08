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Дуда заявил о готовности Польши передать Украине свои МиГ-29

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Варшавы поставить Киеву истребители МиГ-29, которые стоят на вооружении в республике. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CNN.

«Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать», — сказал глава государства.

По его словам, Украина сможет их использовать, потому что у ВСУ в настоящее время есть летчики, умеющие управлять этими истребителями.

Дуда также указал, что в будущем Киеву необходимо будет предоставить F-16.

«Я считаю, что Вооруженные силы Украины в будущем будут использовать F-16», — заявил он.

Поэтому сейчас так важно обучение пилотов, добавил политик.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия может передать Украине десять из 11 имеющихся в стране истребителей МиГ-29 советского производства.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только после согласования с НАТО.

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