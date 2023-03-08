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В Пентагоне высказались о сроках поставок танков Abrams Украине

Пентагон: CША предпринимают усилия для отправки на Украину танков M1 Abrams

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Global Look Press

Помощник министра армии (сухопутных войск) США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш заявил, что Соединенные Штаты предпринимают усилия для предоставления Украине американских танков M1 Abrams, но конкретных сроков их передачи Киеву пока нет, передает ТАСС.

По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин «пока не готов объявить точные сроки поставок» этих боевых машин.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Мы не можем указать или объявить точные сроки, потому что опять же не хотим давать россиянам подтверждение того, когда какое-либо [из обещанного Киеву оружия] прибудет [на Украину]. Но предпринимаются усилия, чтобы сделать это как можно быстрее», — сказал Буш.

Также он указал, что есть реалии, которые следует учитывать при поставке M1 Abrams. Как отметил Буш, в частности, сам этот танк не является полноценной боевой единицей без обучения экипажа, а также решения вопросов с обеспечением его снарядами и необходимым техническим обслуживанием. Кроме того, надо учитывать потребности Вооруженных сил Соединенных Штатов в M1 Abrams и контракты на поставку танков этого типа в другие страны, которые американская сторона должна исполнять.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Ллойд Остин, несмотря на решение предоставить Киеву 31 танк M1 Abrams, по-прежнему считает, что украинской стороне будет трудно поддерживать их боеспособность.

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