Разведка США рассказала, когда проявится эффект от частичной мобилизации в России

Разведка США считает, что полный эффект от частичной мобилизации в России проявится в ходе специальной военной операции на Украине только весной или даже летом. Соответствующий прогноз опубликован в ежегодном отчете разведывательного сообщества США, отмечает ТАСС.

«Полные эффекты от российской частичной мобилизации начнут ощущаться лишь весной и летом», — говорится в докладе, распространенном от имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс.

В отчете также говорится о том, что несмотря на то, что российские силы продолжают концентрироваться в Донбассе, они «видимо» не смогут взять его весь под свой контроль в 2023 году.

13 февраля 2023 года заместитель главы думского комитета по обороне Юрий Швыткин заявлял, что в Государственной думе не поднимается тема второй волны частичной мобилизации. Об этом Швыткин сообщил по ходу пресс-конференции «Что изменилось за год СВО?». Комментируя заявления американского посольства о готовящейся второй волне мобилизации, политик отметил, что целью Вашингтона является «породить страх и напряжение» в российском обществе.