Пентагон: системы ПВО Patriot начнут действовать на Украине «очень скоро»

Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявил, что американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot могут начать работу на Украине очень скоро. Об этом он сказал в интервью Defence News.

«Я ожидаю, что наши системы будут действовать там очень скоро», — заявил Буш.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял в интервью испанскому изданию La Razón, что на Украину прибыли американские системы противовоздушной обороны Patriot.

26 февраля глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил о том, что украинские войска еще не получили американские ЗРК Patriot, добавив, что просил у Деда Мороза еще и истребители.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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