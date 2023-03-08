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В Польше предложили странам ЕС совместно выкупать у нее боеприпасы для ВСУ

Министр обороны Блащак: Польша хочет, чтобы Евросоюз покупал у нее боеприпасы для Украины

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Global Look Press

В Польше предлагают странам ЕС совместно выкупать боеприпасы из ее арсеналов для поставки на Украину. Об этом в ходе совещания по поставке боеприпасов ВСУ в Стокгольме заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает передает РИА Новости.

«Есть инициатива, которая предусматривает совместные заказы боеприпасов, этой инициативой воспользуется также польская оборонная промышленность», — рассказал журналистам министр.

По словам Блащака, в марте Польшу посетит еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, чтобы обеспечить закупки боеприпасов у предприятий польского ВПК.

«Это будет польза для Украины, но также это будет польза и для Польши», — резюмировал Бретон.

Ранее глава Минобороны Словении Шарец поддержал совместную закупку ЕС боеприпасов для Украины.

8 марта глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на совещании в Стокгольме предложил выделить €1 млрд из Европейского фонда мира на поставки боеприпасов Украине.

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