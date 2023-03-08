ЕС подготовит более 40 тысяч украинских военных

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что военная миссия ЕС подготовит более 11 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) к концу марта. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформального заседания министров обороны стран — членов ЕС, передает ТАСС.

«Наша миссия подготовит более 11 тыс. человек к концу марта и 30 тыс. — к концу года», — сказал Боррель.

Также он указал, что миссия Евросоюза подготовит экипажи для танков, которые будут направлены Киеву по линии НАТО.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» и член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ перебросило в подконтрольную Киеву часть региона около 3,5 тыс. военнослужащих, прошедших обучение в Великобритании.

14 ноября сообщалось, что Евросоюз официально запустил тренировочную миссию для военных ВСУ на территории ЕС.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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