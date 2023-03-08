Глава Минобороны Словении Шарец поддержал совместную закупку ЕС боеприпасов для Украины

Министр обороны Словении Марьян Шарец заявил, что власти страны поддерживают как можно более скорые совместные закупки странами Евросоюза боеприпасов для их передачи Украине. Об этом он написал в Twitter, передает РИА Новости.

Согласно сообщению глав словенского Минобороны, Словения по-прежнему привержена гуманитарной, материальной, финансовой и военной поддержке Украины.

«Мы поддерживаем усилия ЕС по осуществлению совместных закупок, особенно боеприпасов для Украины, скорость и эффективность имеют важное значение», — отметил Шарец.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что странам Европейского союза необходимо быстро принять решение о финансировании совместных закупок боеприпасов для Украины.

8 марта проходит встреча глав Минобороны стран Евросоюза в Швеции, на которой обсуждаются планы по ускорению поставок 155-мм боеприпасов на Украину, которая требует больше таких артиллерийских снарядов.

По данным Bloomberg, ожидается, что министры обороны стран ЕС одобрят план отправки большего количества боеприпасов на Украину.