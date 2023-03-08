Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Минобороны Словении Шарец поддержал совместную закупку ЕС боеприпасов для Украины

close
100%
Global Look Press

Министр обороны Словении Марьян Шарец заявил, что власти страны поддерживают как можно более скорые совместные закупки странами Евросоюза боеприпасов для их передачи Украине. Об этом он написал в Twitter, передает РИА Новости.

Согласно сообщению глав словенского Минобороны, Словения по-прежнему привержена гуманитарной, материальной, финансовой и военной поддержке Украины.

«Мы поддерживаем усилия ЕС по осуществлению совместных закупок, особенно боеприпасов для Украины, скорость и эффективность имеют важное значение», — отметил Шарец.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что странам Европейского союза необходимо быстро принять решение о финансировании совместных закупок боеприпасов для Украины.

8 марта проходит встреча глав Минобороны стран Евросоюза в Швеции, на которой обсуждаются планы по ускорению поставок 155-мм боеприпасов на Украину, которая требует больше таких артиллерийских снарядов.

По данным Bloomberg, ожидается, что министры обороны стран ЕС одобрят план отправки большего количества боеприпасов на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть