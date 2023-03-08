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На Украине раскрыли схему по незаконной переправке военнообязанных за границу

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

На Украине раскрыли схему незаконной переправки военнообязанных мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора страны.

Как говорится в сообщении прокуратуры, в организации этой схемы подозревается житель Черновицкой области Украины.

«При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (части 3 статьи 332 УК Украины)», — сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, данные услуги стоили $13,5 тыс. Доставка военнообязанных граждан призывного возраста осуществлялась в Молдавию. Организатор схемы задержан.

Ранее сообщалось, что сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военных комиссариатов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей Украины отправили на фронт по приказу Минобороны страны за невыполнение плана по мобилизации.

До этого в погранслужбе Украины заявили, что 16 граждан страны призывного возраста пытались сбежать в Молдавию и Румынию.

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