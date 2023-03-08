Гутерриш: ООН будет поддерживать расширение обменов пленными между Россией и Украиной

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита в Киев заявил, что организация будет поддерживать расширение обменов пленными между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем продолжать поддерживать решение гуманитарных проблем везде, где это возможно, на каждом фронте – таких, как, например, существенное расширение обменов военнопленными», — заявил глава международной организации.

8 марта генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл в Киев, где проводит переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Во время встречи он заявил, что организация готова задействовать договоренности по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Уточняется, что кроме этих вопросов стороны обсуждали зерновую сделку, ее продление и дальнейшее расширение.