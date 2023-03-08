Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гутерриш: ООН будет поддерживать расширение обменов пленными между Россией и Украиной

close
100%
Mary Altaffer/AP

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита в Киев заявил, что организация будет поддерживать расширение обменов пленными между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем продолжать поддерживать решение гуманитарных проблем везде, где это возможно, на каждом фронте – таких, как, например, существенное расширение обменов военнопленными», — заявил глава международной организации.

8 марта генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл в Киев, где проводит переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Во время встречи он заявил, что организация готова задействовать договоренности по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Уточняется, что кроме этих вопросов стороны обсуждали зерновую сделку, ее продление и дальнейшее расширение.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть