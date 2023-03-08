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Королевский флот Великобритании сообщил об открытии базы в Норвегии

Новая арктическая база для военно-морской флот Великобритании появилась на севере Норвегии, передает ФАН.

В пресс-релизе Королевского военно-морского флота страны упомянуто, что база будет поддерживать британский спецназ в ближайшие десять лет. Тем самым Лондон подчеркнул приверженность обеспечению безопасности на Крайнем Севере.

База получила название Camp Viking («Лагерь викингов») и находится в 40 километрах от норвежского города Тромсе. На объекте можно разместить в полном составе береговую группу быстрого реагирования

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