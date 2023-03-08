Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Великобритания открыла новую военную базу на севере Норвегии

close
100%
1st Lt. Mark Andries/U.S. Marine Corps/AP

Королевский военно-морской флот Великобритании (Royal Navy) сообщил об открытии новой военно-морской базы на севере Норвегии. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте флота.

«Новая арктическая оперативная база будет поддерживать британских коммандос в течение следующих десяти лет», — говорится в сообщении.

Новая база получила название Camp Viking, она находится в 40 км к северу от города Тромсе. В релизе подчеркивается, что Великобритании нужны войска, «способные сражаться в экстремальных условиях холодной погоды».

Также отмечается, что база также имеет идеальное расположение для «сдерживания угроз в регионе» и расположена таким образом, чтобы британские силы могли быстро реагировать в случае необходимости для защиты северного фланга НАТО.

Ранее стало известно, что Великобритания не будет принимать участие в инициативе Евросоюза по закупкам оружия для Украины. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на соответствующий документ ЕС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть