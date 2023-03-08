Великобритания открыла новую военную базу на севере Норвегии

Королевский военно-морской флот Великобритании (Royal Navy) сообщил об открытии новой военно-морской базы на севере Норвегии. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте флота.

«Новая арктическая оперативная база будет поддерживать британских коммандос в течение следующих десяти лет», — говорится в сообщении.

Новая база получила название Camp Viking, она находится в 40 км к северу от города Тромсе. В релизе подчеркивается, что Великобритании нужны войска, «способные сражаться в экстремальных условиях холодной погоды».

Также отмечается, что база также имеет идеальное расположение для «сдерживания угроз в регионе» и расположена таким образом, чтобы британские силы могли быстро реагировать в случае необходимости для защиты северного фланга НАТО.

Ранее стало известно, что Великобритания не будет принимать участие в инициативе Евросоюза по закупкам оружия для Украины. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на соответствующий документ ЕС.