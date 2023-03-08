The Economist: на Украину потоком поступает западное оружие перед началом наступления ВСУ

Журналисты британского издания The Economist пишут в своей статье, что на Украину потоком поступает западное оружие перед началом контрнаступления ВСУ.

Они обратили внимание, что в декабре США и Великобритания поняли, что затяжной вооруженный конфликт не в интересах Запада и «нужно что-то изменить». Как указали авторы, 20 января настал переломный момент. В этот день прошло восьмое заседание контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.

«Соответственно, поток оружия превратился из ручья в реку», — сказано в публикации.

Журналисты отметили, что из всей военной помощи, которую Пентагон обещал Киеву с начала военных действий, 40% (свыше $8 млрд) поступило на Украину за последние три месяца, с 9 декабря.

Как говорится в материале, несмотря на то, что большая часть ВСУ использует советское оборудование и оружие, благодаря поставкам Запада скоро примерно треть украинской армии будет вооружена по стандартам НАТО.

Как заявлял депутат Рады от партии «Голос», секретарь комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, Вооруженные силы Украины, скорее всего, будут контрнаступать в направлении Мелитополя и Бердянска.

Ранее сообщалось, что Болгария отправила Украине оружия на сумму свыше $1 млрд через другие страны.