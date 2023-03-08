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Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли детский социальный центр, где находились 28 детей

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска обстреляли в городе детский социальный центр, в котором находились 28 детей и их преподаватели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как уточнил Кулемзин, подвергшийся обстрелу детский центр находится в Пролетарском районе Донецка.

«К счастью, никто не пострадал», — сообщил мэр.

По его словам, дети и преподаватели были вовремя эвакуированы в убежище.

6 марта представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что женщина 1949 года рождения пострадала из-за обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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