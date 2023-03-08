МО РФ: на Купянском направлении за сутки пресечены действия 10 разведгрупп ВСУ

На Купянском направлении за сутки российские силы пресекли действия десяти диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что действия диверсионно-разведывательных групп были пресечены в районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка и Ольшана в Харьковской области и под Артемовской, Новосельским и Стельмаховкой в ЛНР.

По данным Минобороны, за день на данном направлении ВСУ потеряли убитыми до 60 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную гаубицу «Акация».

Ранее ВСУ сообщили об уничтожении польской самоходной установки KRAB на Купянском направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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