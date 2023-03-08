Путин пообещал навести справки о здоровье военкора Влады Луговской, сбежавшей из больницы

Президент России Владимир Путин пообещал навести «справочки» о здоровье военного корреспондента Влады Луговской. Об этом глава государства сказал на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянкам, передает РИА Новости.

Во время общения с участниками церемонии российского лидера удивило то, что Луговская, получившая ранение в зоне специальной военной операции на Украине, сбежала из больницы. Девушка заверила, что с ее здоровьем все в порядке, но Путин пообещал узнать подробнее о ее состоянии.

«Тем не менее я наведу справочки о вашем здоровье», — пошутил глава государства.

Влада Луговская — военный корреспондент из Херсонской области, журналистка ТРК «Таврия». В декабре прошлого года она победила в номинация «Время героев» премии «Время молодых — 2022».

«Время Молодых» — это общественная награда в отрасли государственной молодежной политики, поощряющая выдающиеся заслуги специалистов отрасли, лидеров молодежных общественных объединений, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие молодежной политики.