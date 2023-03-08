Минобороны России: за сутки уничтожены более 180 солдат ВСУ на Донецком направлении

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российским войскам на Донецком направлении за минувшие сутки удалось ликвидировать свыше 180 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация» и самоходная гаубица «Гвоздика», — сказали в оборонном ведомстве.

Ранее в российском Минобороны сообщали, что российские военные на Херсонском направлении в течение суток ликвидировали более 30 украинских военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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