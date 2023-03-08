Министр обороны Украины Резников: Киев ожидает получить 1 млн снарядов и системы ПВО

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев рассчитывает получить от партнеров миллион снарядов, средств противовоздушной обороны, а также ускоренных поставок бронированной техники. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам Резникова, 8 марта в Стокгольме главы миноборон стран ЕС обсудят приоритеты в военной помощи для Украины.

«Я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (министра обороны Эстонии – прим. ред.) о поставках 1 миллиона снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм», - сказал украинский министр.

Ранее издание The Economist сообщало, что Украина готовится к большому наступлению. На это в том числе указывает то, что за последние три месяца Киев получил 40% обещанной военной помощи от США.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.