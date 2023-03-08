Глава МО ФРГ: 18 немецких и 3 португальских танка Leopard 2 отправят Киеву в марте

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в марте Киеву передадут 18 немецких и три португальских танка Leopard 2. Его слова передает агентство DPA.

«18 германских танков Leopard-2A6 и 3 португальских уже в этом месяце одновременно могут быть поставлены на Украину», — поделился Писториус.

Ранее глава Минобороны ФРГ говорил, что решение о постоянной дислокации бригады бундесвера в Литве должна принимать НАТО.

Писториус пояснил, что литовская сторона уже начала необходимые процессы по созданию инфраструктуры. Вопрос заключается в том, что в НАТО считают необходимым.

До этого министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас попросил своего немецкого коллегу Бориса Писториуса разместить в стране войска ФРГ на постоянной основе. По его словам, географическое положение стран Балтии требует присутствия союзников в регионе.