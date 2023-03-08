Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Onet: поставляемые Украине польские автоматы Grot заклинивают и стреляют неточно

close
100%
Omar Marques/Reuters

Поставляемые Польшей Украине автоматы Grot заклинивают и стреляют неточно, сообщает портал Onet.

По данным портала, проблемы с автоматами были выявлены во время совместных учений польских и украинских военных. По итогам учений польские военные подготовили доклад командованию, в котором были описаны проблемы, возникшие с оружием.

«Оружие с таким количеством недостатков заставляет солдата терять к нему доверие. Такие сбои и заклинивание карабина в критические моменты боя означают для солдата даже угрозу смерти», — отметил один из спецназовцев.

Ранее обозреватель National Review Ноа Ротман писал, что США и союзники намерены закончить конфликт на Украине путем мирных переговоров, допуская при этом раздел страны на две части. Он полагает, что энтузиазм Запада по отношению к Украине будет постепенно снижаться, пока Киев не поставят перед фактом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть