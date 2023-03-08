Поставляемые Польшей Украине автоматы Grot заклинивают и стреляют неточно, сообщает портал Onet.

По данным портала, проблемы с автоматами были выявлены во время совместных учений польских и украинских военных. По итогам учений польские военные подготовили доклад командованию, в котором были описаны проблемы, возникшие с оружием.

«Оружие с таким количеством недостатков заставляет солдата терять к нему доверие. Такие сбои и заклинивание карабина в критические моменты боя означают для солдата даже угрозу смерти», — отметил один из спецназовцев.

Ранее обозреватель National Review Ноа Ротман писал, что США и союзники намерены закончить конфликт на Украине путем мирных переговоров, допуская при этом раздел страны на две части. Он полагает, что энтузиазм Запада по отношению к Украине будет постепенно снижаться, пока Киев не поставят перед фактом.