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Еврокомиссар Бретон: оборонная промышленность ЕС может обеспечить поставки Киеву

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Gleb Garanich/Reuters

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон высказал мнение, что военная промышленность Европы способна обеспечить необходимые Украине военные поставки. Об этом он заявил на встрече министров обороны стран Евросоюза в Стокгольме, передает DW.

Бретон подчеркнул, что необходимо гарантировать, что ЕС может поставить все необходимое Киеву.

На этой же встрече глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что существующие средства ЕС должны быть приоритетными для закупки боеприпасов для Украины, прежде чем будет принято решение о выделении на это новых средств.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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