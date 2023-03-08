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МИД КНР: Пекин выделит €200 тыс. для обеспечения ядерной безопасности на Украине

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Thomas Peter/Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что КНР планирует выделить €200 тыс. с целью обеспечения ядерной безопасности на Украине. Об этом она сказала на брифинге, передает ТАСС.

«Китай уделяет большое внимание вопросу ядерной безопасности. КНР решила через МАГАТЭ предоставить €200 тыс. для оказания технической поддержки проектам по обеспечению ядерной безопасности на Украине», — сказала она.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Кингстоне, что страна выделит 3 млн канадских долларов ($2,2 млн) на программы по разминированию Украины.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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