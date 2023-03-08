Минобороны РФ: на Херсонском направлении российские силы уничтожили свыше 30 бойцов ВСУ

Российские военные на Херсонском направлении в течение суток ликвидировали более 30 украинских военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что также силы РФ уничтожили 10 украинских автомобилей, самоходную гаубицу «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30».

В каких населенных пунктах это произошло, не уточняется.

Ранее сообщалось, что ВС РФ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили более 60 украинских военных.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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