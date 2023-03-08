В Сеуле разрешили поставки гаубиц с южнокорейскими деталями на Украину

Сеул принял решение и поддержал поставки гаубиц с южнокорейскими деталями из Польши на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица.

Информация, что Южная Корея поддержала передачу вооружения украинской стороне, подтверждена представителем министерства обороны по закупкам в Сеуле.

Другие подробности, касающиеся военной помощи Киеву и планов Южной Кореи, пока не приводятся.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее утверждалось, что Польша на этой неделе поставит Украине оставшиеся 10 танков Leopard 2.

Также в NYT утверждали, что страны Евросоюза провалили поставку танков Leopard Украине.