СНБО: в Киеве планируют рассмотреть вопрос выдачи разрешений мужчинам на выезд за границу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что на ближайшем заседании ставки президента страны Владимира Зеленского планируется рассмотреть вопрос разрешений для выезда за границу мужчинам призывного возраста. Об этом Данилов заявил в эфире телеканала «Рада».

По словам Данилова, не все понимают, когда государство дает возможности совершать командировки за рубеж для выполнения тех или иных функций, нужно обязательно возвращаться.

«Был досадный пример, когда министерство культуры предоставило разрешение в декабре – шесть человек уехали представлять страну как артисты. Эти артисты не вернулись. Есть законы, которые надо уважать. На заседании ставки, которое пройдет в ближайшее время, вопрос – кто, сколько, какие ведомства давали разрешения – будет на повестке дня», — отметил он.

Секретарь СНБО считает, что будет справедливо, «если законодатели усилят ответственность именно за эти процессы».

Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины попросило ужесточить порядок выдачи разрешений на временный выезд из страны мужчин призывного возраста.