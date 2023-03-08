Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СНБО: в Киеве планируют рассмотреть вопрос выдачи разрешений мужчинам на выезд за границу

close
100%
Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что на ближайшем заседании ставки президента страны Владимира Зеленского планируется рассмотреть вопрос разрешений для выезда за границу мужчинам призывного возраста. Об этом Данилов заявил в эфире телеканала «Рада».

По словам Данилова, не все понимают, когда государство дает возможности совершать командировки за рубеж для выполнения тех или иных функций, нужно обязательно возвращаться.

«Был досадный пример, когда министерство культуры предоставило разрешение в декабре – шесть человек уехали представлять страну как артисты. Эти артисты не вернулись. Есть законы, которые надо уважать. На заседании ставки, которое пройдет в ближайшее время, вопрос – кто, сколько, какие ведомства давали разрешения – будет на повестке дня», — отметил он.

Секретарь СНБО считает, что будет справедливо, «если законодатели усилят ответственность именно за эти процессы».

Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины попросило ужесточить порядок выдачи разрешений на временный выезд из страны мужчин призывного возраста.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть