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Рогов сообщил, что для наступления на Запорожскую область ВСУ надо свыше 40 тыс. человек

Рогов перечислил три фактора для готовности ВСУ к контрнаступлению

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РИА Новости

Более 40 тыс. военных нужно задействовать Вооруженным силам Украины для осуществления наступательной операции в Запорожской области, информировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, украинские военные смогут начать наступление при трех факторах, один из которых — наличие зеленой растительности в лесополосах.

«Первый — им [ВСУ] нужно накопить у наших границ группировку свыше 40 тыс. боевиков, второй — стянуть достаточное количество боевой техники, третий — дождаться появления листвы на деревьях в лесополосах», — пояснил Рогов.

Он подчеркнул, что с появлением зелени весной военные Украины смогут перемещаться и прятать живую силу и технику.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Также Рогов предупреждал, что ВСУ формируют ударную группировку для наступления на юге.

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