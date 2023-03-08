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Тайвань зафиксировал приближение к острову семи летательных аппаратов и трех кораблей Китая

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Daniel Ceng/AP

В оборонном ведомстве Тайваня сообщили о том, что в прилегающем к острову регионе были зафиксированы семь летательных аппаратов и три корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter ведомства.

«По состоянию на 6:00 обнаружено семь летательных аппаратов и три корабля НОАК», — говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве отметили, что не было зафиксировано пересечения так называемой срединной линии Тайваньского пролива или захода в опознавательную зону ПВО острова. При этом Вооруженные силы Тайваня в ответ подняли воздушный патруль, развернули зенитные ракетные комплексы и распространяли радиопредупреждения.

Ранее министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн выразил мнение, что в этом году остров должен быть в состоянии боевой готовности, так как Китай может попытаться войти в его акваторию.

До этого глава Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Цинь Ган заявлял, что Пекин не понимает, почему Вашингтон по-разному относятся к суверенитету в ситуациях с Тайванем и Украиной.

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