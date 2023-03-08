Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: российские силы контролируют восточную часть Артемовска

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы взяли под контроль всю восточную часть Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

«Подразделения ЧВК «Вагнер» заняли всю восточную часть Бахмута. Все, что восточнее реки Бахмутки, находится под контролем ЧВК», — сказал он.

Ранее Евгений Пригожин заявлял, что в Артемовске в данный момент идут тяжелейшие бои, а в городе находятся 12-20 тыс. украинских солдат.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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