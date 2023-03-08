Канцлер ФРГ Шольц допустил, что конфликт на Украине продлится еще долгое время

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказал предположение, как долго может продлиться конфликт на Украине, пишет ТАСС.

На встрече в Котбусе (земля Бранденбург), канцлер спрогнозировал длительное продолжение конфликта на Украине. Он добавил, что состояние кризиса в стране будет сохраняться.

«Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе», — считает представитель ФРГ.

Он также отметил, что теперь считает, что производство оружия и боеприпасов следует сделать постоянным.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что за год много раз проводил телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и намерен это делать и дальше.