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РИА Новости: российские военные предотвратили попытку прорыва противника в ЛНР

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) предотвратили попытку прорыва украинских войск на Краснолиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты», — сказал командир зенитной батареи с позывным «Звезда».

В итоге было ликвидировано семь украинских военнослужащих.

Вместе с тем, по словам командира, во время отхода российских военных противник открыл по ним огонь из минометов.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили более 60 украинских военных.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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