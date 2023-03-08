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Южная Корея не стала отправлять Украине оружие, но ее боевые разработки проникли в страну

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Южная Корея отказалась поставлять вооружение на Украину, однако ее военные разработки все равно просочились в страну через Польшу. Об этом информирует газета The New York Times.

В материале сообщается, что Республика Корея запрещает реэкспорт оружия. Однако Польша направила Украине свои самоходные гаубицы AHS Krab, на которые прикрепили шасси от южнокорейских 155-мм самоходно-артиллерийских установок класса самоходных гаубиц K9.

Отмечается, что на данный момент остается загадкой, в курсе ли этого в Южной Корее. При этом в южнокорейском министерстве обороны не стали отвечать на подобные вопросы представителей СМИ.

Ранее южнокорейский премьер-министр Хан Док Су заявил, что власти Республики Корея пока не готовы отправлять оружие на Украину.

До этого аналогичную точку зрения высказал официальный представитель Минобороны республики Чон Ха Гю. По его словам, власти Южной Кореи сохраняют свою позицию по передаче вооружений Украине. Таким образом, Сеул не собирается поставлять Киеву летальное оружие.

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