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В Пентагоне раскрыли, какое оружие планируют продать Японии

США намерены продать Японии самолеты E-2D Advanced Hawkeye почти на $1,4 млрд

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Минобороны США объявило о контракте на $1,381 млрд на продажу Японии пяти самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2D Advanced Hawkeye. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента и Пентагона.

В нем указывается, что японское правительство может получить 12 двигателей T56-A-427A, шесть систем тактической радиосвязи, пять радаров APY-9 и пять интегрированных навигационных систем управления AN/AYK-27.

Помимо того, американские власти США одобрили вероятную продажу Австралии 255 ракет FGM-148F для противотанковых комплексов Javelin на $60,18 млн.

Ранее в США рассказали, чем уникален их самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye ВВС Соединенных Штатов, который стоит на вооружении около 60 лет, остается единственным палубным самолетом ДРЛО с вращающимся обтекателем антенны.

Позднее стало известно, что ВМС США заказали у компании Textron Aviation разработку и поставку многодвигательного учебно-тренировочного самолета (METS) Т-54А, который заменит используемые сейчас для подготовки пилотов морской авиации T-44A Pegasus.

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