Главком ВСУ Залужный встретился с высокопоставленными военными Британии, Польши и США

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 7 марта встретился с высокопоставленными военными Великобритании, Польши и США. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

На этой встрече присутствовали верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, начальник Штаба обороны ВС Британии адмирал Тони Радакин, глава Генштаба Вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак, а также там был руководитель группы по оказанию военной помощи Украине генерал-лейтенант Антонио Агуто.

При этом, где именно прошла встреча, не сообщается.

«Обсудили поставки военной помощи — вооружения и боеприпасов. Вопросы усиления противовоздушной обороны и предоставления дальнобойного оружия остаются сверхважными», — написал Залужный.

Он также отметил, что стороны говорили о подготовке украинских военных и договорились о совместной работе по другим важным направлениям.

Несколько дней назад в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска.